Василий Ломаченко победил в поединке в Нью-Йорке за звание интерконтинентального чемпиона мира ганца Ричарда Комми.

Поединок, состоявшийся на легендарной арене Madison Square Garden, длился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей 117:110, 119:108, 119:108.

В стартовых раундах соперники традиционно присматривались друг к другу. Украинец сразу пытался занять доминирующую позицию, но Комми умело отвечал. В середине второго раунда Ломаченко пошел в атаку и под конец точно пробил, но ганца спасли канаты.

Комми пришел в себя и стал действовать более агрессивно в следующих двух раундах, пытаясь найти пробелы в защите Ломаченко. В середине пятого раунда Ломаченко прошелся по корпусу Комми, проведя по нему тройку.

Ближе к экватору поединка было все более заметно, что поединок проходит под диктовку украинца. В седьмом раунде Ломаченко после точной атаки отправил ганца в нокдаун. После совещания с врачом Ричард отказался прекращать бой и сказал, что будет продолжать. В следующей трехминутке Ломаченко заметно действовал более спокойно.

В девятом раунде Комми неожиданно провел хорошую атаку, но Ломаченко хорошо отработал в защите. В чемпионских раундах ганец сумел восстановиться, но превзойти заметное преимущество Ломаченко не удалось.

Факты ICTV также провели текстовую онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Комми, где собрали все острейшие моменты поединка.