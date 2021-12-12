Украинский боксер Василий Ломаченко сойдется на ринге с ганцем Ричардом Комми. Бой состоится в рамках вечера бокса в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden в ночь с 11 на 12 декабря.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер. Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1.10. В то время как успех гонца Комми оценивается котировкой 6.00. А ничейный результат встречи – 23.00.

Для Ломаченко это будет второй бой после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года и потери всех своих поясов. Комми, как и предыдущий соперник украинца японец Масаоши Накатани, также встречался с Лопесом и проиграл ему.

Всего на счету украинца 15 побед, из которых 11 нокаутом и два поражения. Комми выиграл 30 поединков, из которых 27 досрочно, в его пассиве три поражения.

Главный бой вечера Ломаченко — Комми состоится ориентировочно в 6.00 по киевскому времени.