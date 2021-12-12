Украинский боксер Василий Ломаченко после победы над ганцем Ричардом Комми единогласным решением судей вышел на церемонию оглашения победителя без флага Украины, хотя обычно боксеры выходят с флагом родной страны.

Василий предпочел выйти с красно-желтым флагом родного города Аккермана (Белгород-Днестровского).

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Это уже не в первый раз, когда Ломаченко выбирает флаг родного города. В июне после победы над японцем Масойоши Накатани Ломаченко тоже обернулся во флаг своего города.

За такой выбор его раскритиковали в украинском сегменте социальных сетей. Сейчас под постом на странице промоушена Top Rank, где Ломаченко с поясом интерконтинтального чемпиона WBO и флагом своего города многие пользователи, в том числе иностранные гадают, что это за флаг, накинул себе на плечи боксер.

Бой против гонца Ричарда Комми состоялся в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden. Поединок длился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей 117:110, 119:108, 119:108.