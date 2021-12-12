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Факты / Спорт

Ломаченко отпраздновал победу над Комми снова без украинского флага

Мария Степанюк редактор ленты
Вася Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко после победы над ганцем Ричардом Комми единогласным решением судей вышел на церемонию оглашения победителя без флага Украины, хотя обычно боксеры выходят с флагом родной страны.

Василий предпочел выйти с красно-желтым флагом родного города Аккермана (Белгород-Днестровского).

 

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Публикация от Top Rank Boxing (@toprank)

Это уже не в первый раз, когда Ломаченко выбирает флаг родного города. В июне после победы над японцем Масойоши Накатани Ломаченко тоже обернулся во флаг своего города.

За такой выбор его раскритиковали в украинском сегменте социальных сетей. Сейчас под постом на странице промоушена Top Rank, где Ломаченко с поясом интерконтинтального чемпиона WBO и флагом своего города многие пользователи, в том числе иностранные гадают, что это за флаг, накинул себе на плечи боксер.

Бой против гонца Ричарда Комми состоялся в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden. Поединок длился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей 117:110, 119:108, 119:108.

Фото: Getty Images

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