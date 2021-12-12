Я поеду драться куда угодно: Ломаченко прокомментировал победу над Комми

Украинский боксер Василий Ломаченко дал комментарий о своей победе над Ричардом Комми.

По словам Ломаченко, он хотел досрочно завершить поединок, потому что пожалел соперника, а теперь хочет провести бой с Джорджем Камбососом.

– Я видел его ситуацию. Ему было очень тяжело, поэтому я сказал: Эй, остановите бой. Но Комми настоящий воин, у него большое сердце. Так что мы продолжили поединок и подарили людям 12 отличных раундов, — сказал украинский боксер.

Он добавил. что работа по корпусу всегда важна для него.

– Это бокс. Ты не можешь использовать удары, не обрабатывая торса. Тебе всегда нужно бить как в корпус, так и в голову, – подтвердил боксер.

И хотя Ломаченко не слишком любит говорить о себе, он предоставил еще несколько комментариев по поводу боя и возможных будущих соперников. Не обошлось и без абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа.

— Конечно, я думаю, что заслуживаю бой с Камбососом. Мне нужен этот шанс. И если Бог даст мне его, то я им воспользуюсь. Я поеду драться куда угодно. Моя цель – титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Я остаюсь в этом дивизионе, и мне нужны четыре титула, – заявил Василий Ломаченко.

Читайте Ломаченко отпраздновал победу над Комми снова без украинского флага

Напомним, бой против гонца Ричарда Комми состоялся в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden. Поединок длился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей 117:110, 119:108, 119:108.

Это уже вторая победа для украинца после поражения Теофимо Лопеса в титульном бою. В июне этого года Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масаеши Накатани.

Ричард Комми потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере. Ранее гонец уступал Роберту Истеру, Денису Шафикову и Теофимо Лопесу.