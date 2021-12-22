Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу подтвердил, что левый защитник бело-синих Виталий Миколенко перейдет в английский Эвертон. Об этом он рассказал в интервью румынскому порталу GSP.

— Я рад, что мой молодой игрок сразу переходит в Эвертон, я имею в виду Миколенко. На его место будем наигрывать другого молодого игрока 18-19 лет. Остальные в защите 19 и 20 лет. Так что мы идем в ногу с очень молодой командой. Нам придется работать гораздо усерднее, чем с опытными, – отметил Луческу.

17 декабря авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Миколенко прошел медосмотр в ливерпульском Эвертоне.

По его словам, личные условия между клубом и игроком уже согласованы.

Трансфер 22-летнего украинца обойдется ирискам в 21-23 млн евро, а сам Миколенко переберется в Эвертон на постоянной основе.

В текущем сезоне защитник провел в составе Динамо во всех турнирах 21 матч и сделал три результативных передачи.

Зимнее трансферное окно во всех топовых чемпионатах, за исключением Серии А (3 января), стартует 1 января 2022 года.

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Источник: GSP