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Футболист Динамо Миколенко проходит медосмотр в Эвертоне – все детали трансфера

Мария Степанюк редактор ленты
Віталій Миколенко

Футболист сборной Украины и киевского Динамо Виталий Миколенко проходит медосмотр в английском Эвертоне. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Он отметил, что личные условия между игроком и клубом уже согласованы. Трансфер украинца обойдется клубу из Ливерпуля в €21-23 млн, а 22-летний Миколенко переберется в Эвертон на постоянной основе.

— Виталий Миколенко сегодня завершит медицинское обследование как новый игрок Эвертона, а затем подпишет контракт, чтобы как можно скорее объявить соглашение, — написал Романо.

В СМИ также появлялась информация, что ириски будут платить киевскому Динамо по частям с рассрочкой выплат на три года.

Основным левым защитником Эвертона является француз Люка Динь, но у бывшего игрока ПСЖ и Барселоны не сложились отношения с нынешним наставником команды Рафой Бенитесом. Фабрицио Романо подчеркнул, что Динь может оставить Ливерпуль в январе, если поступит хорошее предложение по трансферу.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу накануне в интервью румынским СМИ подтвердил переход одного из футболистов в клуб АПЛ, а именно в Эвертон.

— Это будет первый крупный трансфер из Динамо после Ярмоленко. Он молодой игрок, и он должен служить примером для других. Очень важно разрешить игрокам реализовать свой потенциал и дать им шанс реализовать его.

Когда именно должны объявить о сделке – неизвестно, но трансферное окно в Англии открывается 1 января.

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Источник: Fabrizio Romano, Sky Sports

Фото: Depositphotos

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