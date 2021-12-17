Футболист сборной Украины и киевского Динамо Виталий Миколенко проходит медосмотр в английском Эвертоне. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Он отметил, что личные условия между игроком и клубом уже согласованы. Трансфер украинца обойдется клубу из Ливерпуля в €21-23 млн, а 22-летний Миколенко переберется в Эвертон на постоянной основе.

— Виталий Миколенко сегодня завершит медицинское обследование как новый игрок Эвертона, а затем подпишет контракт, чтобы как можно скорее объявить соглашение, — написал Романо.

Vitaliy Mikolenko will complete his medical as new Everton player today — and then he’ll sign his contract in order to announce the deal as soon as possible. Here-we-go. #EFC More: Lucas Digne could really leave Everton in January if a good proposal arrives. https://t.co/7DN1IjHnYl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2021

В СМИ также появлялась информация, что ириски будут платить киевскому Динамо по частям с рассрочкой выплат на три года.

Основным левым защитником Эвертона является француз Люка Динь, но у бывшего игрока ПСЖ и Барселоны не сложились отношения с нынешним наставником команды Рафой Бенитесом. Фабрицио Романо подчеркнул, что Динь может оставить Ливерпуль в январе, если поступит хорошее предложение по трансферу.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу накануне в интервью румынским СМИ подтвердил переход одного из футболистов в клуб АПЛ, а именно в Эвертон.

— Это будет первый крупный трансфер из Динамо после Ярмоленко. Он молодой игрок, и он должен служить примером для других. Очень важно разрешить игрокам реализовать свой потенциал и дать им шанс реализовать его.

Когда именно должны объявить о сделке – неизвестно, но трансферное окно в Англии открывается 1 января.

Источник: Fabrizio Romano, Sky Sports