Футболист сборной Украины и киевского Динамо Виталий Миколенко проходит медосмотр в английском Эвертоне. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Он отметил, что личные условия между игроком и клубом уже согласованы. Трансфер украинца обойдется клубу из Ливерпуля в €21-23 млн, а 22-летний Миколенко переберется в Эвертон на постоянной основе.

Vitaliy Mikolenko will complete his medical as new Everton player today — and then he’ll sign his contract in order to announce the deal as soon as possible. Here-we-go. #EFC

More: Lucas Digne could really leave Everton in January if a good proposal arrives. https://t.co/7DN1IjHnYl

