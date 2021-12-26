Сделал крестик для отца: Ломаченко передал олимпийские медали в российскую мастерскую

Профессиональный украинский боксер Василий Ломаченко передал свои олимпийские медали в российскую мастерскую, которая сделала их них крестик для отца спортсмена.

Об этом сообщила российская мастерская Крестик Резной в социальной сети Instagram. По данным фирмы, из части олимпийских наград создали нательный крестик для Анатолия Ломаченко.

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— Мастерская впервые за историю ювелирного дела выполнила уникальный заказ. В мире подобных случаев нет и не было, — отметила компания в сообщении.

От каждой из двух олимпийских наград отпилили кусок материала, чтобы создать религиозное украшение. Мастерская также изготовила специальный футляр для медалей и крестика.

— Только вдумайтесь, крест нательный, выполненный из олимпийских медалей. Медалей, которые достались человеку кровью и потом, на них положена целая жизнь. Медали, которые вошли в мировую историю спорта.

Отец бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко отметил свой рождения 14 декабря 2021 года. Ему исполнилось 57 лет.