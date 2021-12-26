Зробив хрестик для батька: Ломаченко передав олімпійські медалі до російської майстерні

Професійний український боксер Василь Ломаченко передав свої олімпійські медалі до російської майстерні, яка зробила з них хрестик для батька спортсмена.

Про це повідомила майстерня Крестик Резной у соціальній мережі Instagram. За даними фірми, з частини олімпійських нагород створили хрестик для Анатолія Ломаченка.

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– Майстерня вперше за історію ювелірної справи виконала унікальне замовлення. У світі таких випадків немає та не було, – зазначила компанія у повідомленні.

Від кожної із двох олімпійських нагород відпиляли шматок матеріалу, щоб створити релігійну прикрасу. Майстерня також виготовила спеціальний футляр для медалей та хрестика.

– Тільки вдумайтеся, хрест натільний, виготовлений з олімпійських медалей. Медалей, які дісталися людині кров’ю та потом, на них покладено ціле життя. Медалі, що увійшли до світової історії спорту.

Батько колишнього чемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка відзначив своє народження 14 грудня 2021 року. Йому виповнилося 57 років.