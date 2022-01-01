Официально: Миколенко подписал контракт с Эвертоном

В субботу, 1 января, стало известно о том, что футболист сборной Украины Виталий Миколенко официально подписал контракт с Эвертоном.

Защитник киевского Динамо будет играть под 19 номером за ириски.

Контракт был подписан по лето 2026 года включительно. Официальная сумма сделки пока что не раскрывается, однако ходят слухи о том, что Эвертон приобрел украинца примерно за 20 млн евро.

Таким образом, в январском трансферном окне Миколенко стал первым игроком синих, а в АПЛ за все это время он стал третьим украинцем следом за Андреем Ярмоленко и Александром Зинченко.

Напомним, в середине декабря СМИ распространили информацию о том, что ириски будут платить сине-белым частями с рассрочкой на три года.

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Когда появились слухи о трансфере Миколенко, главный тренер киевского Динамо Мирча Лученко дал подтверждение этой информации.

17 декабря появилась информация о том, что украинец уже успел пройти медосмотр в Эвертоне.