Украина разгромила сборную Сербии в матче Евро-2022 по футзалу

Сборная Украины по футзалу во втором матче Евро-2022 разгромила команду из Сербии со счетом 6:1.

Мячи на амстердамской арене Ziggo Dome забивали Михаил Зварыч, отличившийся на 2-й и 34-й минутах, Кристиан Васич (6 — автогол), Данило Абакшин (15), Игорь Чернявский (20), Игорь Корсун (39), а единственный гол балканцев на счету Драгана Томича (39).

В еще одном матче группы А голландцы сыграют с действующим обладателем континентального кубка — сборной Португалии.

В первом туре украинцы неожиданно уступили нидерландской команде со счетом 2:3, а в параллельном матче сербы проиграли португальцам 4:2.

На сегодняшний день Украина, Нидерланды и Португалия имеют в своем активе по три зачетных пункта, тогда как команда из Сербии пока не заработала ни единого балла, окончательно потеряв шансы на выход из группы.

В завершающем туре, который состоится 28 января, сине-желтые сойдутся с Португалией и нашей команде для выхода в плей-офф потребуется победа.

В плей-офф чемпионата Европы выйдут две лучшие команды группы.

Поединки четвертьфинала Евро-2022 состоятся 31 января и 1 февраля, полуфиналы — 4 февраля, а матч за 3-е место и финал – запланированы на 6 февраля.

Фото: пресс-служба сборной Украины по футзалу