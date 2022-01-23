Україна розгромила збірну Сербії у матчі Євро-2022 з футзалу

Збірна України з футзалу у другому матчі Євро-2022 розгромила команду із Сербії з рахунком 6:1.

М’ячі на амстердамській арені Ziggo Dome забивали Михайло Зварич, який відзначився на 2-й та 34-й хвилинах, Крістіан Васич (6 – автогол), Данило Абакшин (15), Ігор Чернявський (20), Ігор Корсун (39), а єдиний гол балканців на рахунку Драгана Томіча (39).

У ще одному матчі групи А голландці зіграють із чинним володарем континентального кубка – збірною Португалії.

У першому турі українці несподівано поступилися нідерландській команді з рахунком 2:3, а у паралельному матчі серби програли португальцям 4:2.

На сьогоднішній день Україна, Нідерланди та Португалія мають у своєму активі по три залікові пункти, тоді як команда із Сербії поки не заробила жодного балу, остаточно втративши шанси на вихід із групи.

У завершальному турі, що відбудеться 28 січня, синьо-жовті зійдуться з Португалією і нашій команді для виходу в плей-офф буде потрібна перемога.

У плей-офф чемпіонату Європи вийдуть дві найкращі команди групи.

Поєдинки чвертьфіналу Євро-2022 відбудуться 31 січня та 1 лютого, півфінали – 4 лютого, а матч за 3-е місце та фінал – заплановані на 6 лютого.

Фото: прес-служба збірної України з футзалу