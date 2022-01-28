Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который отправился на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекин, рассказал в социальных сетях, с какими трудностями столкнулась национальная команда перед соревнованиями. Спортсмен написал, что на пути в Пекин у команды возникли проблемы со снаряжением.

— Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. На этот раз связана с переправкой боб-саней, на которых Лидия Гунько будет соревноваться. Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней и все вещи, которые находятся в контейнере, в котором это все прибыло в Китай. Как вы думаете, откуда будут брать мазок? – поинтересовался Гераскевич на своей странице в Instagram.

Его подписчики поинтересовались, не шутка ли это, но Гераскевич отметил, что это правда. Он написал, что “стоимость проверки одной единицы — 1400 юаней, что равняется 6.5 тыс. грн”.

Как написало Суспільне, украинские спортсмены узнали об этой процедуре тогда, когда контейнер с их инвентарем прибыл в Пекин. Сейчас украинской команде необходимо потратить минимум 19,5 тыс. грн, чтобы их вещи разрешили ввезти в Китай.

Позже президент Всеукраинской федерации бобслея и скелетона Михаил Гераскевич заявил, что вопрос о транспортировке инвентаря был оперативно решен при содействии НОК Украины и Министерства молодежи и спорта Украины.

Зимние Олимпийские игры-2022 состоятся 4-20 февраля в Пекине. Украину на них представят 45 спортсменов.

Источник: Суспільне, Михаил Гераскевич, Владислав Гераскевич