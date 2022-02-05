В субботу, 5 февраля, в Пекине стартует первый полноценный соревновательный день на зимних Олимпийских играх-2022.

Соревнования в Пекине начались с 03:00 по Киеву и продлятся до 16:00. В первый соревновательный день Олимпиады-2022 будут разыграны шесть комплектов наград.

Сегодня в разных дисциплинах за медали будут бороться 12 украинцев.

Так, в 11:00 стартует смешанная эстафета по биатлону. Украину будут представлять: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Расписание выступлений на Олимпиаде-2022 5 февраля:

09.45. Лыжные гонки: женщины, скиатлон (Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех, Дарья Рублева)

11.00. Биатлон: смешанная эстафета (Валентина Семеренко – Юлия Джима – Артем Прима – Дмитрий Подручный).

13.10. Санный спорт: мужчины, первые спуски (Андрей Мандзий, Антон Дукач).

13.15. Прыжки с трамплина: мужчины, квалификация (Евгений Марусяк, Антон Корчук).