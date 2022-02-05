У суботу, 5 лютого, у Пекіні стартує перший повноцінний день змагань на зимових Олімпійських іграх-2022.

Змагання у Пекіні розпочалися з 03.00 за Києвом і триватимуть до 16.00. Під час першого змагального дня Олімпіади-2022 будуть розіграні шість комплектів нагород.

Сьогодні у різних дисциплінах за медалі боротимуться 12 українців.

Так, об 11.00 стартує змішана естафета з біатлону. Україну представлятимуть: Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Розклад виступів на Олімпіаді-2022 5 лютого:

09.45. Лижні перегони: жінки, скіатлон (Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех, Дар’я Рубльова)

11.00. Біатлон: змішана естафета (Валентина Семеренко – Юлія Джима – Артем Прима – Дмитро Підручний).

13.10. Санний спорт: чоловіки, перші спуски (Андрій Мандзій, Антон Дукач).

13.15. Стрибки з трампліна: чоловіки, кваліфікація (Євген Марусяк, Антон Корчук).