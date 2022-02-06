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Удар по женской сборной Украины на Олимпиаде: биатлонистка Дарья Блашко заразилась коронавирусом

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Удар по женской сборной Украины на Олимпиаде: биатлонистка Дарья Блашко заразилась коронавирусом

Украинская биатлонистка Дарья Блашко дала два положительных результата теста на коронавирус.

Таким образом, украинка пропустит 7 февраля индивидуальные гонки на зимних олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка была заявлена в старт-листе под номером 79. Блашко, которая чувствует себя хорошо, отправлена на карантин. Чтобы возобновить участие в гонках, украинке нужно сдать два отрицательных ПЦР-теста с интервалом в 24 часа.

Блашко стала второй представительницей женской сборной Украины, кто получил положительный тест. Первой оказалась Елена Белосюк, которую теперь заменит Анастасия Меркушина.

У девушки есть всего четыре дня, чтобы получить отрицательный результат теста для участия в женском спринте, который состоится 11 февраля.

Отсутствие украинки на индивидуальных гонках является больным ударом для нашей женской сборной. Из-за этого Украина получит неполную квоту.

В команде остались всего три спортсменки: Юлия Джима, Ирина Петренко и Валентина Семеренко.

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Заражение Блашко коронавирусом является ударом и для нее, поскольку Олимпийские игры должны были стать дебютными в ее карьере. Девушка еще ни разу не выступала на таком уровне.

Источник: Biathlon.com.ua

Фото: Instagram Дарьи Блашко

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