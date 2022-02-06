В воскресенье, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 разыграли медали в лыжной гонке (скиатлоне). В соревнованиях приняли участие два украинских спортсмена, однако до финиша они не дошли.

Так, мужчины сегодня соревновались в лыжной гонке на 30 км (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем).

Украину в мужском скиатлоне сегодня представляли лыжники Руслан Перехода и Алексей Красовский. Для Красовского это уже третьи Олимпийские игры, а для Переходы – вторые.

Однако оба спортсмена не смогли дойти до финиша. Поскольку лидеры соревнований перегнали и Красовского, и Переходу на круг, украинцы завершили гонку досрочно.

Главными претендентами на победу на сегодняшних соревнованиях считались норвежские лыжники. Во время гонки внимание было сосредоточено на соперничестве между спортсменом из Норвегии Йоханнесом Клебо и представителем ОКР, россиянином Александром Большуновым.

На дистанции 2,5 км россиянин и норвежец шли рядом, однако впоследствии Клебо начал отставать: на отметке 7,5 км Клебо уступал на 11 секунд, а на 10 км – уже на 27 секунд.

Первую часть гонки (15 км) лидером был спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен (преимущество спортсмена над Большуновым составило 0.6 секунды). В то же время во время гонки свободным стилем (еще 15 км) представитель ОКР начал отрываться.

В итоге Александр Большунов завоевал первое мужское “золото” в лыжной гонке на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Серебряная награда – у еще одного представителя ОКР Дениса Спицова. А “бронза” – у финского лыжника Ийво Нисканена.

Олимпиада-2022: украинцы не смогли финишировать в лыжной гонке / 2 фотографии

Стоит отметить, что это уже вторые соревнования в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. В первый день соревновались женщины, и победила норвежка Тереза Йохауг.

Как известно, в субботу, 5 февраля, в Пекине стартовала зимняя Олимпиада-2022. В первый день состоялись соревнования в 11 видах спорта, в которых разыграли шесть комплектов наград. Лидером по итогам первого дня стала Норвегия. В то же время, сборная Украины наград не получила.

Во время соревнований 5 февраля украинские спортсмены Андрей Мандзий и Антон Дукач допустили ошибки во время заездов, в результате которых один из них вылетел с санок, а второй – опрокинулся.

В то же время во время лыжной гонки украинка Виктория Олех пришла на финиш с окровавленным лицом.

Фото: Beijing 2022