На Олимпийские игры-2022 в Пекине оперативно прибыли украинская биатлонистка Анастасия Меркушина, которую НОК включил в состав Олимпийской сборной в статусе резервной спортсменки.

— Сейчас спортсменка изолирована в своей комнате. Чувствует себя хорошо, никаких симптомов простуды не испытывает, — сообщили в пресс-службе НОК.

В пресс-службе отметили, что выход на старт соревнований Меркушиной будет зависеть от решения тренерского штаба.

Меркушина была вызвана на соревнования из-за положительных тестов на Covid-19 у опытной Елены Билосюк (Пидгрушной) и Дарьи Блашко, у которой тест подтвердился накануне индивидуальной гонки на 15 км.

7 февраля на Олимпиаде-2022 на биатлонном стадионе в Чажанцзякоу прошла индивидуальная гонка у женщин. Украина была представлена ​​тремя спортсменками – Ириной Петренко, Юлией Джимой и Валентиной Семеренко. Последняя сошла с дистанции после второй стрельбы.

А вот Джима и Петренко смогли войти в топ-15 финального протокола. Золото в этой дисциплине досталось представительнице Германии Дениз Херманн.

Фото: Biathlon.com.ua, Юлия Садукова