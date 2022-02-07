Биатлонистка Валентина Семеренко, которая 7 февраля из-за проблем со здоровьем не смогла закончить гонку на 15 км на зимней Олимпиаде 2022, преждевременно завершает участие в соревнованиях и возвращается в Украину.

– Валентина то ли потеряла сознание, то ли была близка к этому — закружилась голова, но она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике ее решили отправить ближайшим самолетом домой, – рассказал президент ФБУ Владимир Бринзак.

По его словам, вместо Семеренко будет выступать Анастасия Меркушина.

На зимней Олимпиаде 2022 в индивидуальной женской гонке на 15 км украинская биатлонистка Валентина Семеренко не смогла закончить соревнования, снявшись во время прохождения третьего круга.

У нее возникли проблемы с дыханием, трассу она оставила с помощью персонала сборной Украины.

Победу одержала немка Дениз Герман, а украинки Юлия Джима и Ирина Петренко финишировали в топ-15, показав лучшие результаты Украины в сезоне в личных гонках.

Сейчас в составе сборной есть три украинки: Юлия Джима, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина

Источник: Чемпіон

Фото: НОК