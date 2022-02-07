Не вистачило повітря: Велепець назвав причину сходження з траси Семеренко

У Чжанцзякоу на зимовій Олімпіаді-2022 відбулася індивідуальна жіноча гонка на 15 км. Перемогу у ній здобула німкеня Деніз Германн.

Дві українки Юлія Джима та Ірина Петренко фінішували у топ-15, показавши найкращі результати України у сезоні в особистих гонках. А ось ще одна українка Валентина Семеренко не змогла закінчити гонку, знявшись під час проходження третього кола.

Межі олімпійської траси вона залишила лише за допомоги персоналу збірної України.

За підсумками двох вогневих рубежів Валентина закрила дев’ять з десяти мішеней, заробивши одну хвилину штрафу. Однак навіть з таким результатом потрапляла у топ-25 з відставанням 1:41 хвилини. На позначці 6.9 км відставання збільшилося на 40 секунд, а через кілометр – ще на 14 секунд.

Після гонки тренер жіночої команди Урош Велепець розповів у флеш-інтерв’ю Суспільне Спорт, чому Семеренко довелося зійти з траси.

— Лікарі нею займаються. Не вистачило повітря. Розпочала добре перше коло, але потім холодне повітря. У неї є незначна алергія на холод. Вона захлинулася, хотіла пробігти, але вже не було сенсу. Треба було раніше зійти з траси, але вона боролася до кінця. Зараз їй краще, нею займаються лікарі. Падіння не було, просто не могла бігти. Виник спазм, і вона не змогла бігти, – розказав Велепець.

Чи бігтиме Семеренко у спринті на Олімпіаді-2022, поки невідомо. Зараз у складі збірної є три українки Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина, яка прибула до Пекіна через позитивні тести на коронавірус в Олени Білосюк та Дар’ї Блашко.

Фото: НОК