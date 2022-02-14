Лос-Анджелес Рэмс во второй раз в своей истории выиграл Супербоул

Лос-Анджелес Рэмс обыграл Цинциннати Бенгалс в финале Национальной футбольной лиги (НФЛ). Встреча проходила в Инглвуде (Калифорния, США) и завершилась со счетом 23:20 в пользу Ремза.

Счет в матче открыл Рэмс в середине первой четверти. Ресивер Рэмс Оделл Бекхэм поймал пас от квотербека Дрю Стеффорда в зачетной зоне соперника. Эту атаку завершил кикер Мэтт Гэй, реализовавший экстра-поинт. Благодаря этому Рэмс повели в счете 7:3. В конце четверти Бенгалс удалось набрать первые три очка благодаря точному удару кикера Эвана МакФирсона с 29 ярдов.

В начале второй четверти Рэмс заработали еще один тачдаун – Стеффорд провел успешный пас на Купера Каппа и счет стал 13:3.

За шесть минут до конца первой половины матча игроки Цинциннати разыграли комбинацию, в результате которой ресивер Ти Хиггинс после передачи раннинбека Джо Миксона принес своей команде еще шесть очков. А МакФирсон сделал счет 13:10, точно пробив экстра-поинт.

Вторая половина игры началась с тачдауна Бенгалс – Ти Хиггинс вывел свою команду вперед уже на 12-й секунде. Спустя несколько минут игрок Бенгалс реализовал филд-гол и добавил в копилку своей команды еще три очка. Таким образом, темная лошадка финального матча НФЛ повела в счете 20:13.

Но в третьей четверти Лос-Анджелес сумел сократить отставание в счете благодаря филд-голу с 41-го ярда, который забил Мэтт Гэй.

Цинциннати вел в счете 20:16 практически до конца встречи. Все изменилось за полторы минуты до финального свистка. С передачи Стеффорда Купер Капп заработал еще один тачдаун. Финальной точкой в ​​игре был реализованный экстра-поинт игроком Рэмс.

Самым ценным игроком матча (MVP) признали Купера Каппа. Он стал лишь восьмым ресивером истории, удостоившимся этой награды. Капп также стал вторым игроком за всю историю НФЛ, в одном сезоне, который получил приз MVP Супербоула и стал лучшим игроком нападения в регулярном чемпионате.

Супербоул является самым рейтинговым мероприятием в США и ежегодно собирает у телевизионных экранов более 100 млн зрителей. В перерыве между второй и третьей четвертью традиционно проводится эффектное музыкальное шоу.

На этот раз в нем приняли участие рэперы Доктор Дре, Эминем, Снуп Дог, Кендрик Ламар, а также R&B-исполнительница Мэри Джей Блайдж. Впервые за два года к решающему матчу сезона НФЛ было допущено максимально возможное количество болельщиков.