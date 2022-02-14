Лос-Анджелес Ремз вдруге у своїй історії виграв Супербоул

Лос-Анджелес Ремз обіграв Цинциннаті Бенгалс у фіналі Національної футбольної ліги (НФЛ). Зустріч відбувалася в Інглвуді (Каліфорнія, США) та завершилася з рахунком 23:20 на користь Ремз.

Рахунок у матчі відкрив Ремз у середині першої чверті. Ресівер Ремз Оделл Бекхем упіймав пас від квотербека Дрю Стеффорда в заліковій зоні суперника. Цю атаку завершив кікер Метт Гей, який реалізував екстра-поінт. Завдяки цьому Ремз повели у рахунку 7:3. Наприкінці чверті Бенгалс вдалося набрати перші три очки завдяки точному удару кікера Евана МакФірсона з 29 ярдів.

На початку другої чверті Ремз заробили ще один тачдаун – Стеффорд провів успішний пас на Купера Каппа і рахунок став 13:3.

За шість хвилин до кінця першої половини матчу гравці Цинциннаті розіграли комбінацію, в результаті якої ресівер Ті Хіггінс із передачі раннінбека Джо Міксона приніс своїй команді ще шість очок. А МакФірсон зробив рахунок 13:10, точно пробивши екстра-поїнт.

Друга половина гри почалася з тачдауна Бенгалс – Ті Хіггінс вивів свою команду вперед вже на 12-й секунді. За кілька хвилин гравець Бенгалс реалізував філд-гол і додав у скарбничку своєї команди ще три очки. Таким чином, темна конячка фінального матчу НФЛ повела у рахунку 20:13.

Та у третій чверті Лос-Анджелес зумів скоротити відставання в рахунку завдяки філд-голу з 41-го ярду, який забив Метт Гей.

Цинциннаті вів у рахунку 20:16 фактично до кінця зустрічі. Все змінилося за півтори хвилини до фінального свистка. З передачі Стеффорда Купер Капп заробив ще один тачдаун. Фінальною крапкою у грі був реалізований екстра-поінт гравцем Ремз.

Найціннішим гравцем матчу (MVP) визнали Купера Каппа. Він став лише восьмим ресивером історії, який удостоївся цієї нагороди. Капп також став другим гравцем за всю історію НФЛ, який в одному сезоні отримав приз MVP Супербоула і став найкращим гравцем нападу в регулярному чемпіонаті.

Супербоул є найрейтинговішим заходом у США та щорічно збирає біля телевізійних екранів понад 100 млн глядачів. У перерві між другою та третьою чвертю традиційно проводиться ефектне музичне шоу.

Цього разу у ньому взяли участь репери Доктор Дре, Емінем, Снуп Дог, Кендрік Ламар, а також R&B-виконавиця Мері Джей Блайдж. Уперше за два роки на вирішальний матч сезону НФЛ було допущено максимально можливу кількість уболівальників.