Украинский фристайлист Александр Абраменко выиграл серебро на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Наш спортсмен занял второе место.

В суперфинале лыжной акробатики он набрал 116,50 балла, уступив лишь китайцу Ци Гуанпу, у которого 129,00 балла. Бронза досталась представителю ОКР Илье Бурову (114,3).

Итак, Александр Абраменко стал самым титулованным олимпийцем Украины в зимних видах спорта. К золоту Пхенчхана-2018 прибавилось серебро Пекина-2022.

Для олимпийской сборной Украины это первая медаль на зимней Олимпиаде-2022.

Сначала прошел суперфинал, в котором Абраменко показал пятый результат. За свой первый прыжок он получил 123,53 балла. Вторая попытка была немного хуже, но этого хватило, чтобы войти в шестерку фристайлистов, непосредственно продолжавших соревноваться за место на пьедестале.

В суперфинале у спортсменов была только одна попытка, чтобы показать максимальный результат. Абраменко выступал вторым после американца Джастина Шенефельда. На суперфинал он заявил прыжок со сложностью 5.0.

Выполнить идеальный прыжок ему не удалось. Украинец едва не потерял равновесие во время приземления, но удержался на ногах. За это ему снизили отметку до 116,60 балла.

Абраменко оставалось лишь рассчитывать на ошибки своих оппонентов. И это произошло – Пирмин Вернер и Кристофер Лиллис ошиблись, что и позволило украинцу стать серебряным призером.

Еще один украинец, Александр Окипнюк, вышедший в финал по лыжной акробатике, в “золотой” список финалистов не сумел попасть. Его результат – 122,01 балла за вторую попытку.

Таким образом, благодаря серебру Абраменко Украина наконец-то попала в медальный зачет Олимпиады-2022, где теперь занимает 23-е место. Лидировать продолжает команда Норвегии, у которой 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград.