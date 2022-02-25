Союз европейских футбольных федераций перенес финал Лиги чемпионов-2022 из российского Санкт-Петербурга в Париж из-за военного вторжения России в Украину.

Матч пройдет на арене Стад де Франс 28 мая.

— Игра состоится, как было запланировано, в субботу, 28 мая в 21.00 по центральноевропейскому времени.

Руководящий орган европейского футбола принял соответствующее решение в пятницу, на внеочередном заседании.

Исполнительный комитет УЕФА также решил, что российские и украинские клубы, а также национальные команды, участвующие в соревнованиях УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных площадках для дальнейшего сообщения.