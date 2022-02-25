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УЄФА відібрав у Росії фінал Ліги чемпіонів-2022

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
УЄФА прапори

Союз європейських футбольних федерацій переніс фінал Ліги чемпіонів-2022 із російського Санкт-Петербурга до Парижа через військове вторгнення Росії в Україну.

Матч відбудеться на арені Стад де Франс.

— Гра відбудеться, як і було заплановано, у суботу, 28 травня о 21.00 за центральноєвропейським часом, – йдеться у повідомленні.

Керівний орган європейського футболу ухвалив відповідне рішення у п’ятницю, на позачерговому засіданні.

Виконавчий комітет УЄФА також вирішив, що російські та українські клуби, а також національні команди, які беруть участь у змаганнях УЄФА, будуть зобов’язані проводити свої домашні матчі на нейтральних майданчиках до подальшого повідомлення.

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Джерело: УЄФА

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