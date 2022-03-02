Абрамович спешно хочет продать имения в Лондоне и ФК Челси из-за санкций — СМИ

Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс заявил, что получил предложение купить Челси у россиянина Романа Абрамовича. Из-за нападения России на Украину российский олигарх опасается санкций.

По информации английского депутата Криса Брайана, Абрамович спешно распродает свою недвижимость в Британии. Он уже передал управление ФК Челси благотворительному фонду.

По словам Висса, ему предложили присоединиться к консорциуму из шести-семи инвесторов, желающих приобрести Челси, но пока олигарх просит за клуб слишком высокую цену.

— Абрамович пытается продать свои имения в Англии, он также хочет быстро избавиться от Челси. Я и еще три человека во вторник получили предложение купить Челси у Абрамовича. Я подожду четыре-пять дней. Абрамович сейчас просит слишком много. Вы знаете, Челси должен ему £2 млрд. Но у Челси нет денег, – сказал Висс в интервью газете Blick.

В самом лондонском клубе заявление Висса не комментируют. Впрочем, ближе к вечеру издание The Telegraph тоже подтвердило, что Абрамович выставил Челси на продажу и хочет за клуб 4 млрд фунтов.

Посредником в сделке, ведущей переговоры с потенциальными инвесторами, выступает американский банк Raine.

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Абрамович предложил заинтересованным сторонам поучаствовать в торгах за клуб на этой неделе. Сообщается, что владелец Челси вряд ли получит предложения выше 2 млрд фунтов.

Абрамович приобрел Челси в 2003 году. С тех пор аристократы пять раз выигрывали АПЛ, дважды Лигу чемпионов и дважды Лигу Европы.