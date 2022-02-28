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Факты / Спорт

ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные команды от соревнований

Анастасия Гевко редактор ленты
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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение о том, чтобы отстранить футбольные клубы и сборные РФ от участия в международных соревнованиях.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФИФА 28 февраля.

– Все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, будут отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. Эти решения были приняты сегодня бюро Совета ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, соответственно высшими директивными органами обеих организаций по таким неотложным вопросам, – сказано в заявлении.

Также 28 февраля УЕФА разорвал контракт с российским Газпромом. 

– УЕФА принял решение о прекращении сотрудничества с Газпромом во всех турнирах. Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и Евро-2024, – сказано в официальном уведомлении.

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Фото: Depositphotos

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