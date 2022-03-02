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Факты / Спорт

Наконец-то прозрел? Ракицкий досрочно разорвал контракт с Зенитом

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Ярослав Ракицький

Украинский футболист Ярослав Ракицкий расторг соглашение с питерским Зенитом. Об этом сообщил официальный сайт российского клуба из Санкт-Петербурга.

Пресс-служба Зенита написала, что клуб досрочно прекратил действие контракта с Ракицким “в связи с тяжелой семейной ситуацией”. Там отметили, что игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом.

После начала вторжения российских войск в Украину 24 февраля Ярослав Ракицкий в своем посту в социальной сети Instagram написал: Я – украинец! Украине – мир! Стоп войне!

Но уже вскоре Ярослав не побоялся назвать и имя агрессора.

– Нет войне!!! Российские войска, прекратите нападать на Украину! Страдают люди и дети! Нам нужен мир! – написал Ракицкий.

При этом он опубликовал видео со зверствами российских войск в Украине, которое заканчивается словами Слава Украине! и исполнением Ще не вмерла Україна!

Сейчас страница Ракицкого в социальной сети Instagram доступна только для его подписчиков.

Накануне стало известно о расторжении контракта украинского специалиста Андрея Воронина с московским Динамо.

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Источник: Зенит

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