Украинская пара фигуристов Александра Назарова и Максим Никитин, которым удалось покинуть обстреливаемый войсками РФ Харьков, вышли в финал чемпионата мира по фигурному катанию.

[À VOIR] Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d’Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique. Un message fort, acclamé par la foule française. ????????✌️ pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022

Украинские спортсмены выступили под новую музыку, без подготовки и в тренировочной форме – синей и желтой футболках.

Для прохода в произвольную программу им нужно было войти в двадцатку лучших в ритмическом танце.

Александра Назарова и Максим Никитин стали 16-ми результатом 67.70 баллов.

Дорога на чемпионат мира для спортсменов оказалась сложной из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Война застала пару фигуристов в Харькове, куда они вернулись сразу после Олимпиады-2022 в Пекине.

Александре удалось уехать из города первой. Максим Никитин присоединился к партнерше, проведя более трех недель под непрерывными обстрелами.

Украинцы за восемь дней на машине преодолели 600 км, а затем из Варшавы самолетом добрались до французского Монпелье, где и проходит чемпионат мира по фигурному катанию.

Прибыв на соревнования без костюмов, как и другие представители Украины, Александра и Максим еще и сменили музыку для выступления на песню Джамалы 1944 года, а также Ой у лузі червона калина в исполнении Андрея Хлывнюка.

– Песня Джамалы, посвященная депортации крымскотатарского народа советской властью во время Второй мировой войны, вдохновляет Украину не сдаваться. Мы просим всех людей поддерживать друг друга, – сказала после выступления Александра Назарова.

Максим Никитин добавил, что их пара посвящает выступление всем украинцам, переживающим вторжение России:

– Это выступление было не только для нас, но и для всех украинцев. Надеемся, что поддержка всех зрителей на трибунах поможет всей стране.

Александра Назарова и Максим Никитин уже в седьмой раз проходят в финал чемпионатов мира (лучший результат показывали в сезонах 2016-2017 и 2017-2018 годов – 15-е место).

В 2022 году на чемпионате мира выступила 31 пара. Победителями по итогам ритмического танца стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Первую часть танцев на льду они закончили с результатом 92.73 балла, обновив собственный мировой рекорд, установленный на Олимпиаде.

Добавим, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 31-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Общественное спорт