На ЧС після обстрілів у Харкові: українські фігуристи вийшли до фіналу змагань

Українська пара фігуристів Олександра Назарова та Максим Нікітін, яким вдалося залишити обстрілюваний військами РФ Харків, вийшли до фіналу чемпіонату світу з фігурного катання.

[À VOIR] Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d’Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique. Un message fort, acclamé par la foule française. ????????✌️ pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022

Українські спортсмени виступили під нову музику, без підготовки та в тренувальній формі – синій та жовтій футболках.

Для проходу до довільної програми їм потрібно було увійти до двадцятки найкращих у ритмічному танці.

Олександра Назарова та Максим Нікітін стали 16-ми із результатом 67.70 балів.

Дорога на чемпіонат світу для спортсменів видалася складною через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Війна застала пару фігуристів у Харкові, куди вони повернулись відразу після Олімпіади-2022 в Пекіні.

Олександрі вдалося виїхати з міста першій. Максим Нікітін приєднався до партнерки, провівши понад три тижні під безперервними обстрілами.

Українці за вісім днів на машині подолали 600 км, а потім із Варшави літаком дастались до французького Монпельє, де й відбувається чемпіонат світу з фігурного катання.

Прибувши на змагання без костюмів, як і інші представники України, Олександра та Максим ще й змінили музику для виступу на пісню Джамали 1944, а також Ой у лузі червона калина у виконанні Андрія Хливнюка.

– Пісня Джамали, присвячена депортації кримськотатарського народу радянською владою під час Другої світової війни, надихає Україну не здаватися. Ми просимо усіх людей триматися та підтримувати один одного, – сказала після виступу Олександра Назарова.

Максим Нікітін додав, що їхня пара присвячує виступ всім українцям, які переживають вторгнення Росії.

– Цей виступ був не лише для нас, але й для усіх українців. Сподіваємося, що підтримка від усіх глядачів на трибунах допоможе всій країні.

Олександра Назарова та Максим Нікітін уже всьоме проходять до фіналу чемпіонатів світу (найкращий результат показували в у сезонах 2016-2017 та 2017-2018 років – 15-те місце).

У 2022 році на чемпіонаті світу виступала 31 пара. Переможцями за підсумками ритмічного танцю стали французи Ґабріелла Пападакіс і Ґійом Сізерон.

Першу частину танців на льоду вони закінчили з результатом 92.73 бали, оновивши власний світовий рекорд, встановлений на Олімпіаді.

Додамо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 31-шу добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Суспільне спорт