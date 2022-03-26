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Факти / Спорт

На ЧС після обстрілів у Харкові: українські фігуристи вийшли до фіналу змагань

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Олександра Назарова та Максим Нікітін

Українська пара фігуристів Олександра Назарова та Максим Нікітін, яким вдалося залишити обстрілюваний військами РФ Харків, вийшли до фіналу чемпіонату світу з фігурного катання.

Українські спортсмени виступили під нову музику, без підготовки та в тренувальній формі – синій та жовтій футболках.

Для проходу до довільної програми їм потрібно було увійти до двадцятки найкращих у ритмічному танці.

Олександра Назарова та Максим Нікітін стали 16-ми із результатом 67.70 балів.

Дорога на чемпіонат світу для спортсменів видалася складною через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Війна застала пару фігуристів у Харкові, куди вони повернулись відразу після Олімпіади-2022 в Пекіні.

Олександрі вдалося виїхати з міста першій. Максим Нікітін приєднався до партнерки, провівши понад три тижні під безперервними обстрілами.

Українці за вісім днів на машині подолали 600 км, а потім із Варшави літаком дастались до французького Монпельє, де й відбувається чемпіонат світу з фігурного катання.

Прибувши на змагання без костюмів, як і інші представники України, Олександра та Максим ще й змінили музику для виступу на пісню Джамали 1944, а також Ой у лузі червона калина у виконанні Андрія Хливнюка.

– Пісня Джамали, присвячена депортації кримськотатарського народу радянською владою під час Другої світової війни, надихає Україну не здаватися. Ми просимо усіх людей триматися та підтримувати один одного, – сказала після виступу Олександра Назарова.

Максим Нікітін додав, що їхня пара присвячує виступ всім українцям, які переживають вторгнення Росії.

– Цей виступ був не лише для нас, але й для усіх українців. Сподіваємося, що підтримка від усіх глядачів на трибунах допоможе всій країні.

Олександра Назарова та Максим Нікітін уже всьоме проходять до фіналу чемпіонатів світу (найкращий результат показували в у сезонах 2016-2017 та 2017-2018 років – 15-те місце).

У 2022 році на чемпіонаті світу виступала 31 пара. Переможцями за підсумками ритмічного танцю стали французи Ґабріелла Пападакіс і Ґійом Сізерон.

Першу частину танців на льоду вони закінчили з результатом 92.73 бали, оновивши власний світовий рекорд, встановлений на Олімпіаді.

Додамо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 31-шу добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Суспільне спорт

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Фото: Getty Images

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