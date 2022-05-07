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Факты / Спорт

Абрамович продал Челси почти за $4,9 млрд — что известно о новых владельцах

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Стемфорд Бридж Челси

Российский олигарх Роман Абрамович продал лондонский футбольный клуб Челси. Официальный сайт аристократов подтвердил факт продаж.

Новыми владельцами синих станет консорциум Clearlake Capital во главе с американцем Тоддом Боли. В него также входят швейцарец Хансйорг Висс и американец Марк Уолтер.

Новые владельцы Челси из США также являются совладельцами бейсбольного клуба Лос-Анджелес Доджерс.

— Футбольный клуб Челси подтверждает, что были согласованы условия, на которых новая группа владельцев во главе с Тоддом Боли (и его компания Clearlake Capital), Марком Волтером и Хансйоргом Виссом приобретет клуб. Ожидается, что продажи будут завершены в конце мая, когда будут получены все согласования. Больше деталей о сделке появится со временем, говорится в официальном заявлении.

Стоимость сделки составит примерно €4,9 млрд (4,25 млрд фунтов). Большинство вырученных от продажи средств российский олигарх намерен направить на благотворительность, а остальное инвестировать в клубный стадион, академию и женскую команду.

Само соглашение состоит из двух частей: €2,8 млрд фунтов – плата за акции клуба. Это те средства, которые мог бы получить сам Абрамович, если бы продавал клуб до введения против него санкций. Их отправят на благотворительность. Еще примерно €1,9 млрд – пойдут на развитие клуба.

Что известно о новых владельцах Челси?

Тодд Боли – американский бизнесмен, совладелец (20% акций) бейсбольного клуба Доджерс из Лос-Анджелеса. Состояние – $4,5 млрд долларов. Ему – 46 лет.

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Марк Уолтер – тоже американец, основной владелец Доджерс. По данным британских медиа, он присоединился к заявке на покупку уже в процессе борьбы за Челси, по приглашению Боли. Состояние – $3,9 млрд. Ему 62 года.

Хансйорг Висс – швейцарский предприниматель, сделавший состояние в медицинской сфере. Он был одним из первых, кто сам сообщил, что получил предложение по покупке Челси. Состояние – $5 млрд. Ему 86 лет.

2 марта сообщалось, что Роман Абрамович хочет спешно продать ФК Челси из-за введенных против него санкций. Среди вероятных новых владельцев тогда звучало имя швейцарского миллиардера Хансйорга Висса.

Источник: ФК Челси

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