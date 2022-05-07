Абрамович продал Челси почти за $4,9 млрд — что известно о новых владельцах

Российский олигарх Роман Абрамович продал лондонский футбольный клуб Челси. Официальный сайт аристократов подтвердил факт продаж.

Новыми владельцами синих станет консорциум Clearlake Capital во главе с американцем Тоддом Боли. В него также входят швейцарец Хансйорг Висс и американец Марк Уолтер.

Новые владельцы Челси из США также являются совладельцами бейсбольного клуба Лос-Анджелес Доджерс.

— Футбольный клуб Челси подтверждает, что были согласованы условия, на которых новая группа владельцев во главе с Тоддом Боли (и его компания Clearlake Capital), Марком Волтером и Хансйоргом Виссом приобретет клуб. Ожидается, что продажи будут завершены в конце мая, когда будут получены все согласования. Больше деталей о сделке появится со временем, говорится в официальном заявлении.

Стоимость сделки составит примерно €4,9 млрд (4,25 млрд фунтов). Большинство вырученных от продажи средств российский олигарх намерен направить на благотворительность, а остальное инвестировать в клубный стадион, академию и женскую команду.

Само соглашение состоит из двух частей: €2,8 млрд фунтов – плата за акции клуба. Это те средства, которые мог бы получить сам Абрамович, если бы продавал клуб до введения против него санкций. Их отправят на благотворительность. Еще примерно €1,9 млрд – пойдут на развитие клуба.

Что известно о новых владельцах Челси?

Тодд Боли – американский бизнесмен, совладелец (20% акций) бейсбольного клуба Доджерс из Лос-Анджелеса. Состояние – $4,5 млрд долларов. Ему – 46 лет.

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Марк Уолтер – тоже американец, основной владелец Доджерс. По данным британских медиа, он присоединился к заявке на покупку уже в процессе борьбы за Челси, по приглашению Боли. Состояние – $3,9 млрд. Ему 62 года.

Хансйорг Висс – швейцарский предприниматель, сделавший состояние в медицинской сфере. Он был одним из первых, кто сам сообщил, что получил предложение по покупке Челси. Состояние – $5 млрд. Ему 86 лет.

2 марта сообщалось, что Роман Абрамович хочет спешно продать ФК Челси из-за введенных против него санкций. Среди вероятных новых владельцев тогда звучало имя швейцарского миллиардера Хансйорга Висса.

Источник: ФК Челси