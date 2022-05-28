Май, 27 в 21:12

Международная федерация хоккея решила отдать право на проведение чемпионата мира 2023 года Финляндии и Латвии. Ранее IIHF отобрала турнир в России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Издание WSJ отмечает, что это решение еще больше углубляет изоляцию России и ее спортсменов международным спортивным миром.

Если раньше турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, то теперь лучшие сборные мира по хоккею будут играть свои матчи в стране, которая является членом НАТО и стране, которая стремится туда попасть в ответ на российские угрозы безопасности в Европе.

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Чемпионат запланирован на 12-28 мая 2023 года в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). Два города расположены на расстоянии примерно свыше 480 км друг от друга, что занимает 1 час. полета.

После решения лишить Россию ЧМ-2023 было подано только две совместные заявки: Латвия с Финляндией (Рига/Тампере) и Венгрия со Словенией (Будапешт/Любляна). Позже Венгрия и Словения отозвали свои заявки.

Еще в марте IIHF приняла решение о дисквалификации сборных России и Белоруссии по чемпионату мира по хоккею в 2022 году в Финляндии. На турнире их заменили сборные Франции и Австрии, которые были повышены в Дивизион 1.