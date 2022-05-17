Май, 17 в 15:47

Парламент Финляндии Эдускунт во время пленарного заседания проголосовал за вступление страны в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает финское издание YLE.

Отмечается, что подавляющее большинство депутатов поддержало заявку Финляндии на членство в НАТО. За заявку на вступление в Альянс проголосовали 188 депутатов, против — восемь. На голосовании не было троих депутатов парламента.

В своем докладе глава парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо заявил, что “Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО”.

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— Из существующих альтернатив членство в НАТО является самой сильной дополнительной защитой для Финляндии, — добавил он.

Он отметил, что деятельность Финляндии в НАТО может быть изложена позже в докладе о внешней политике и политике безопасности, которая будет рассматриваться один раз в течение парламентского срока.

Решение парламента должен утвердить президент Сайли Ниинисте. Как ожидается, он сделает это дистанционно во время визита в Швецию.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и правительственный комитет по внешней политике и обороне решили подать заявку на членство в НАТО. Ниинисте подчеркивал, что к этому решению Финляндию подтолкнули события в Украине.

Источник: YLE