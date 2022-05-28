Травень, 27 в 21:12

Міжнародна федерація хокею вирішила віддати право проведення чемпіонату світу 2023 року Фінляндії та Латвії. Раніше IIHF відібрала турнір у Росії після у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Видання WSJ зазначає, що це рішення ще більше поглиблює ізоляцію Росії та її спортсменів міжнародним спортивним світом.

Якщо раніше турнір мав відбутися у Санкт-Петербурзі, то тепер найкращі збірні світу з хокею гратимуть свої матчі у країні, яка є членом НАТО та країні, яка прагне членства у відповідь на російські загрози безпеці у Європі.

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Чемпіонат заплановано на 12-28 травня 2023 року у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія). Два міста розташовані на відстані приблизно понад 480 км один від одного, що займає 1 год. польоту.

Після рішення позбавити Росію ЧС-2023 було подано лише дві спільні заявки: Латвія з Фінляндією (Ріга/Тампере) та Угорщина зі Словенією (Будапешт/Любляна). Пізніше Угорщина та Словенія відкликали свої заявки.

Ще у березні IIHF ухвалила рішення про дискваліфікацію збірних Росії та Білорусі з чемпіонату світу з хокею у 2022 році у Фінляндії. На турнірі їх замінили збірні Франції та Австрії, які підвищили у Дивізіон 1.