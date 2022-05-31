Больше не клуб Абрамовича: Челси подтвердил продажу клуба консорциуму Тодда Боли

Май, 30 в 21:09

Новый владелец лондонского Челси Тодд Боли пообещал развивать “прекрасную историю успеха синих” после того, как американский консорциум завершил покупку клуба.

Окончательную продажу клуба, принадлежавшему российскому олигарху Роману Абрамовичу, оформили за 4,25 млрд фунтов стерлингов (€4,98 млрд) в понедельник, 30 мая.

В то же время, сам Абрамович не сможет получить ни копейки от продажи Челси. Правительство Великобритании заморозит эти средства, а затем направит в поддержку Украины.

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В лондонском Челси описали соглашение как беспрецедентное по своей скорости, заявив, что такая транзакция обычно занимает девять месяцев, и сообщили, что они получили более 250 запросов после того, как Абрамович выставил клуб на продажу в марте.

В итоге битву за клуб выиграл консорциум во главе с Боли, который является также совладельцем бейсбольного клуба Лос-Анджелес Доджерс. Вместе с Боли новыми владельцами аристократов стали его бизнес-партнеры американец Марк Уолтер и швейцарец Хансйорг Висс.

Соглашение было подписано за день до истечения срока действия лицензии Челси. Министр спорта Найджел Гадлстон подтвердил, что на клуб больше не будут влиять санкции, введенные против Абрамовича после полномасштабного вторжения России в Украину.

О том, что Абрамович достиг соглашения о продаже ФК Челси Тодду Боли, стало известно 7 мая. Тогда сообщалось, что сама сделка о продаже клуба состоит из двух частей.