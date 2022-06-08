Сборная Украины по мини-футболу не смогла выйти в 1/4 финала Евро-2022

Июнь, 08 в 19:32

Сборная Украины по мини-футболу завершила выступления на чемпионате Европы-2022 на стадии 1/8 финала.

Сине-желтые минимально уступили сборной Франции со счетом 0:1.

Встреча была достаточно ровной, но в конце второго тайма Украина пропустила. А времени, чтобы отыграть пропущенный мяч, почти не осталось. Единственный гол французами был забит в конце матча, на 47-й минуте.

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В стадию плей-офф украинцы вышли с первого места, набрав в группе D 7 очков из 9. На стадии группового этапа наша команда расписала ничью с Португалией (2:2), обыграла Венгрию (2:0) и нанесла разгромное поражение Турции (6:1).

На чемпионате Европы-2022, который проходит в Словакии, сборная Украины в некоторых матчах играла не в традиционной синей или желтой форме, а в зеленой — цвет формы ВСУ. Таким образом, спортсмены хотели напомнить миру, что война, которую развязала Россия в Украине, продолжается.

Прошлый чемпионат Европы прошел в Киеве в 2018 году. Тогда сборная Украины завершила выступления на стадии 1/4 финала, уступив команде Англии.

Фото: EMF Euro