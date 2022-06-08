Збірна України з мініфутболу не змогла вийти до 1/4 фіналу Євро-2022

Червень, 08 в 19:32

Збірна України з мініфутболу завершила виступи на чемпіонаті Європи-2022 на стадії 1/8 фіналу.

Синьо-жовті мінімально поступилися збірній Франції з рахунком 0:1.

Зустріч була доволі рівною, але наприкінці другого тайму Україна пропустила. А часу, щоб відіграти пропущений м’яч майже не залишилося. Єдиний гол французами було забито наприкінці матчу, на 47-й хвилині.

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До стадії плей-оф українці вийшли з першого місця, набравши у групі D 7 очок із 9. На стадії групового етапу наша команда розписала нічию з Португалією (2:2), обіграла Угорщину (2:0) та завдала розгромної поразки Туреччині (6:1).

На чемпіонаті Європи-2022, що триває у Словаччині, збірна України у деяких матчах грала не у традиційній синій або жовтій формі, а у зеленій – колір форми ЗСУ. Таким чином спортсмени хотіли нагадати світові, що війна, яку розв’язала Росія в Україні, досі триває.

Минулий чемпіонат Європи відбувся у Києві у 2018 році. Тоді збірна України завершила виступи на стадії 1/4 фіналу, поступившись команді Англії.

Фото: EMF Euro