Август, 21 в 2:09

Александр Усик победил Энтони Джошуа в поединке-реванше за пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в тяжелом весе. Судьи поставили следующие баллы: 115:113, 113:115, 116:112.

Бой состоялся в Джидде в Саудовской Аравии на арене King Abdullah Sport City.

На старте встречи боксеры традиционно пристреливались друг к другу и с каждым раундом наращивали темп. Хотя, Усик отличился джебом под руку Энтони.

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Третий раунд прошел при равной борьбе, а в конце четвертого боксеры стали обмениваться ударами, в том числе, у Джошуа прошел аперкорт. В пятом раунде британец неприятно попал украинцу ниже пояса. Рефери приостановил бой, но украинец быстро восстановился и продолжил бой.

В шестом раунде Джошуа провел несколько тяжелых ударов и смог прижать украинца к канатам. В конце раунда прошла двойка от Усика. Если седьмой раунд был достаточно умеренным, то уже в следующих двух Энтони нацелился на корпус Александра и украинец с трудом сдержал натиск соперника.

Но уже в десятом раунде украинец полностью отплатил британцу за “бомбардировку” в восьмом и девятом раундах. В последних двух раундах соперники выглядели уставшими. Джошуа пытался атаковать, на что украинец ответил точными контрвыпадами.

Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию боя-реванша Усик-Джошуа, где собрали все интересные моменты поединка.