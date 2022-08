В андекарде главного поединка свою шестую победу на профиринге одержал украинец Даниэль Лапин.

Он одолел словака Йозефа Юрко решением судей после восьми раундов встречи – трижды по 80:72.

It’s a first win of the night for Ukraine…

Southpaw Daniel Lapin improves his record to six unbeaten after dominating Jurko 80-72, 80-72, 80-72.#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/SFVWfvEjA3

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 20, 2022