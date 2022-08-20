Чемпион мира по версиям WBO, IBF и IBO Александр Усик сойдется на ринге в бою-реванше с британцем Энтони Джошуа. Бой состоится в рамках вечера бокса в Джидде на арене King Abdullah Sport City 20 августа.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер. Ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1.55. В то время как успех британца оценивается котировкой 3.05. На ничью дают — 19.0.

На кону поединка — пояса по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Super, которыми владеет Усик, а также пояс The Ring, ставший вакантным в августе.

Главное сражение вечера Усик — Джошуа состоится ориентировочно после 23.00 по киевскому времени.