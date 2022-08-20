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Факты / Спорт
Мария Степанюк |
Усик — Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя-реванша

Усик — Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя-реванша

Чемпион мира по версиям WBO, IBF и IBO Александр Усик сойдется на ринге в бою-реванше с британцем Энтони Джошуа. Бой состоится в рамках вечера бокса в Джидде на арене King Abdullah Sport City 20 августа.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер. Ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1.55. В то время как успех британца оценивается котировкой 3.05. На ничью дают — 19.0.

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Где смотреть бой-реванш Усик — Джошуа

На кону поединка — пояса по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Super, которыми владеет Усик, а также пояс The Ring, ставший вакантным в августе.

Главное сражение вечера Усик — Джошуа состоится ориентировочно после 23.00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция
20:42 - 20 августа

В рамках вечера бокса состоялся первый исторический женский бой в Саудийской Аравии.

Уроженка Сомали из Великобритании Рамла Али уже в первом раунде деклассировала свою соперницу из Доминиканской Республики Кристал Гарсию Нову.

Али остановила свою соперницу за 1 минуту и 5 секунд боя серией ударов.

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20:02 - 20 августа

В андекарде главного поединка свою шестую победу на профиринге одержал украинец Даниэль Лапин.

Он одолел словака Йозефа Юрко решением судей после восьми раундов встречи – трижды по 80:72.

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19:57 - 20 августа

Вот такой вид имеет мультиспортивный комплекс в Джидде, где проходит вечер бокса, изнутри.

 

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Допис, поширений Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

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19:54 - 20 августа

Приветствуем, уважаемых любителей бокса! Факты ICTV предлагают Вам вместе с нами следить за самыми интересными событиями из Джидды, где через несколько часов состоится бой-реванш украинского чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

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