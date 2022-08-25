Август, 25 в 19:24

Украинский чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии The Ring.

Усик владеет чемпионскими поясами по версии WBC, IBO, IBF, а также поясами WBA Super и The Ring.

Стоит отметить, что украинец стал первым боксером сверхтяжелого веса со времен легендарного Майка Тайсона, которому покорилось это достижение.

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Второе место в рейтинге занял японский боксер Наоя Иноуэ, а третье – американец Теренс Кроуфорд. Четвертое и пятое место за Эрролом Спенсом из США и мексиканцем Саулем Альваресом соответственно.

В первой десятке рейтинга есть еще один украинец — Василий Ломаченко, занявший шестую строчку рейтинга The Ring.

Ранее первой строчки этого рейтинга достигали такие боксеры как Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя, Сауль Альварес, Геннадий Головкин и Василий Ломаченко.

20 августа в Джидде Александр Усик защитил свои пояса в реванше с Энтони Джошуа. Украинец победил британца раздельным решением судей.

Источник: The Ring