Скажу очень просто: Усик признался, хочет ли быть президентом

Сентябрь, 03 в 16:18

Чемпион мира по версиям WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик рассказал BBC Украина, что после возвращения с боя в Джидде против Энтони Джошуа собирается остаться в Украине.

— В тероборону, думаю, меня уже не примут. Хожу к тиру, тренируюсь. Встречаюсь с ребятами, помогаем ребятам. Я думаю… Я не думаю, я знаю, что я поеду поддержать ребят туда, где горячо, – сказал боксер.

Он подчеркнул, что никуда не хочет ехать, особенно когда в Украине сложности и “есть такая возможность и силы, то помогать стране, людям”.

Усик подчеркнул, что для выезда за пределы Украины у него нет проблем, ведь он отец троих несовершеннолетних детей.

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Спортсмена спросили, не хочет ли он стать президентом в будущем, ведь в одном из своих интервью он шутил, что когда были маленькими, то говорил маме, что хочет стать президентом.

– Я это говорил не только маме, мы и с друзьями частенько шутим об этом. Но это все шутки, на самом деле, я не хочу быть президентом. Скажу очень просто. Вот я утром просыпаюсь, и я знаю, что я сам себе хозяин – семья там, те-се, тренировки, дела, общение с коллегами, друзьями. А тут обязательно нужно будет ехать куда-то в кабинет, со многими встречаться, общаться, работы очень богато.

Он добавил, что хотел бы помогать что-то делать для страны, но не быть президентом. По его словам, лучше иметь хорошего президента.

— Тем более, у нас сейчас офигенный президент. Знаете, что мне очень нравится в нашем президенте? Что он борется до конца. Он не убежал, а остался и сказал: Я буду с народом. Это очень мотивирует. Вот кто-то другой бы – он бы где-то свалил по кустам и все. А этот – остался и до конца остается со своим народом, и работает. Это мотивирует, потому что когда человек идет впереди и ведет за собой – это лидер. А не стоит сзади и погоняет кнутом: Давайте, идите, – добавил Усик.

Накануне Усик провел пресс-конференцию, где ему снова задали вопрос Чей Крым? Боксер подчеркнул, что остров был украинским и остается.

В ночь на 21 августа 2022 года у Джидде Усик победил Энтони Джошуа раздельным решением судей. Это был второй бой боксеров, но теперь украинец защищал свои титулы. Также Усик пополнил свою коллекцию вакантным поясом журнала The Ring.