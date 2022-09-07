Шахтер разгромил немецкий Лейпциг на Лиге чемпионов
В первом туре группового этапа Лиги Чемпионов ФК Шахтер полностью разгромил немецкий Лейпциг. Футбольный клуб одержал победу со счетом 4:1.
Уже на старте поединка Шахтер оказался впереди, однако на 57-й минуте Лейпциг сравнял счет. Но уже через две минуты “горняки” снова вышли вперед.
Марьяну Шведу, для которого этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов и в составе Шахтера, удалось оформить дубль. Он забил два гола в ворота соперника на 16 и 59 минутах матча.
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Еще один гол на счету Михаила Мудрика (76 минута), а нападающий Лассина Траоре забил мяч на 85-й минуте матча.
Следующий поединок в Лиге Чемпионов у горняков запланирован с Селтиком. Игра пройдет в Варшаве 14 сентября в 19.45.
Источник: ФК Шахтер
Фото: ФК Шахтер