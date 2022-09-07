Шахтар розгромив німецький Лейпциг на Лізі чемпіонів
У першому турі групового етапу Ліги Чемпіонів ФК Шахтар вщент розгромив німецький Лейпциг. Футбольний клуб виборов перемогу з рахунком 4:1.
Вже на старті поєдинку Шахтар опинився попереду, проте на 57-й хвилині Лейпциг зрівняв рахунок. Але лише за дві хвилини “гірники” знову вийшли вперед.
Мар’яну Шведу, для якого цей матч став дебютним у Лізі чемпіонів та в складі Шахтаря, вдалося оформити дубль. Він забив два гола у ворота суперника на 16 та 59 хвилинах матчу.
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Ще один гол на рахунку Михайла Мудрика (76 хвилина) і нападник Лассіна Траоре забив м’яч на 85 хвилині матчу.
Наступний матч у Лізі Чемпіонів у гірників запланований із Селтіком. Гра пройде у Варшаві 14 вересня о 19.45.
Джерело: ФК Шахтар
Фото: ФК Шахтар