Шахтер сыграл вничью с Селтиком в ЛЧ и гарантировал себе евровесну

Октябрь, 25 в 23:53

Донецкий Шахтер разошелся ничьей с шотландским Селтиком в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23. Встреча прошла в Глазго на стадионе Селтик Парк и завершилась со счетом 1:1.

Первую возможность отличиться в игре получили хозяева поля. Хавбек Мэттью O’Райли после паса от партнера пробил с линии штрафной, но мяч пролетел мимо стойки ворот Анатолия Трубина.

В середине первого тайма сначала пытался пробить Лиел Абада, но его удар заблокировал защитник.

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После этого греческий форвард Селтика Георгиос Якумакис сыграл на добивании в штрафной и отправив мяч в правый нижний угол ворот.

Незадолго до перерыва Якумакис мог удваивать, но спас Трубин. Шахтер ответил ударом главой Михаила Мудрика, но угрозу уверенно ликвидировал Джо Гарт.

На 58-й минуте горнякам удалось сравнять. Мудрик вырвался в контратаку и пробил в сетку ворот со среднего расстояния.

Ответ Селтика не заставил себя ждать, но с ударом низом от японца Кего Фурухаси легко справился Трубин. На 72-й минуте хороший момент упустил Даниил Сикан, не сумев поразить пустые ворота — мяч полетел в сторону от правой стойки ворот.

В параллельном матче квартета F РБ Лейпциг нанес поражение мадридскому Реалу со счетом 3:1. Лидером группы остается Реал с десятью очками, вторым идет РБ Лейпциг (9), Шахтер (6) третий и Селтик (2) последний.

В заключительном туре 2 ноября Шахтер в Варшаве примет германский РБ Лейпциг. Эта игра и определит участника плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов и участника 1/16 Лиги Европы. Первая игра команд в стартовом туре завершилась победой горняков со счетом 4:1.