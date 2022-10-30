Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко одолел американца Джамейна Ортиса в поединке, состоявшемся на арене Hulu Theater в легендарном комплексе Madison Square Garden в ночь на 30 октября.
После 12-раундов украинец одолел своего оппонента по решению судей – 115:113, 116:112, 117:11.
Со стартовых минут поединка Ортис показал, что он непростой соперник. Американец умело использовал джеб, на что Ломаченко отвечал собственными ударами и скоростью.
В третьем раунде Ортис немного пошатнулся, но уже в следующей трехминутке продолжил свой темп и завершил раунд мощной серией по корпусу. После затишья в седьмом раунде украинец прибавил и заставил оппонента защищаться.
Несмотря на постоянные удары, скорость Ортис не сдавался до конца. В решающем раунде Василий хорошо попал двойкой джебов.
BY UNANIMOUS DECISION @VasylLomachenko #LomaOrtiz pic.twitter.com/TzJwv2WQN5
— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022
Теперь Ломаченко может встретиться с американцем Девином Хейни в бою за все чемпионские пояса легкого веса и звание абсолютного чемпиона мира.
Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию поединка Ломаченко – Ортис, в котором собрали все самые интересные моменты боя.