Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей

Октябрь, 30 в 6:26

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко одолел американца Джамейна Ортиса в поединке, состоявшемся на арене Hulu Theater в легендарном комплексе Madison Square Garden в ночь на 30 октября.

После 12-раундов украинец одолел своего оппонента по решению судей – 115:113, 116:112, 117:11.

Со стартовых минут поединка Ортис показал, что он непростой соперник. Американец умело использовал джеб, на что Ломаченко отвечал собственными ударами и скоростью.

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В третьем раунде Ортис немного пошатнулся, но уже в следующей трехминутке продолжил свой темп и завершил раунд мощной серией по корпусу. После затишья в седьмом раунде украинец прибавил и заставил оппонента защищаться.

Несмотря на постоянные удары, скорость Ортис не сдавался до конца. В решающем раунде Василий хорошо попал двойкой джебов.

Теперь Ломаченко может встретиться с американцем Девином Хейни в бою за все чемпионские пояса легкого веса и звание абсолютного чемпиона мира.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию поединка Ломаченко – Ортис, в котором собрали все самые интересные моменты боя.