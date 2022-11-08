Оксана Козина завоевала историческое золото для Украины на ЧМ по парабадминтону

Ноябрь, 08 в 14:08

Украинская спортсменка Оксана Козина добыла золото чемпионата мира по парабадминтону в одиночной категории в классе SL3 в Токио.

В финале 28-летняя спортсменка из Днепра победила представительницу Турции Халиме Йилзид — 20:22, 21:18, 21:14.

Это первое золото в истории Украины в этом виде спорта.

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— Я счастлива, что смогла вписать свое имя в историю украинского бадминтона. Оксана Козина первой завоевала золотую медаль — да ведь это просто вау! Мои дедушка и бабушка в Украине, а младший брат — военный. Я переживаю за них всех. Для них мои победы, – прокомментировала Оксана триумф.

Чемпионат мира по парабадминтону в японской столице длился с 1 по 6 ноября.

Всего в соревнованиях чемпионата мира приняли участие 298 спортсменов с инвалидностью из 35 стран мира. Команду Украины в соревнованиях представляли трое спортсменов с самым высоким рейтингом.

В турнире могли принять участие только спортсмены, попавшие в самый высокий рейтинг.

Источник: Национальный комитет спорта инвалидов Украины

Фото: Национальный комитет спорта инвалидов Украины via Badminton Photo