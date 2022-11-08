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Факти / Спорт

Оксана Козина завоювала історичне золото для України на ЧС з парабадмінтону

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Оксана Козина

Українська спортсменка Оксана Козина виборола золото чемпіонату світу з парабадмінтону в одиночній категорії в класі SL3 у Токіо.

У фіналі 28-річна спортсменка з Дніпра перемогла представницю Туреччини Халіме Їлзид — 20:22, 21:18, 21:14.

Це перше золото в історії України у цьому виді спорту.

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— Я щаслива, що змогла вписати своє ім’я в історію українського бадмінтону. Оксана Козина першою здобула золоту медаль — та це ж просто вау! Мої дідусь і бабуся в Україні, а молодший брат військовий. Я переживаю за них усіх. Для них мої перемоги, — прокоментувала Оксана тріумф.

Чемпіонат світу з парабадмінтону у японській столиці тривав з 1 до 6 листопада.

Всього у змаганнях чемпіонату світу взяли участь 298 спортсменів з інвалідністю з 35 країн світу. Команду України у змаганнях представляли троє спортсменів з найвищим рейтингом.

У турнірі могли взяти участь лише спортсмени, що потрапили до найвищого рейтингу.

Джерело: Національний комітет спорту інвалідів України

Фото: Національний комітет спорту інвалідів України via Badminton Photo

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