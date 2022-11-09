Решение провести ЧМ в Катаре было ошибкой – экс-президент ФИФА Блаттер

Ноябрь, 09 в 16:51

По мнению бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера, предоставить Катару право провести чемпионат мира по футболу было “ошибкой” и “плохим выбором”.

Газета The Guardian пишет, что Блаттер не раз утверждал, что это решение было результатом тайного политического давления.

По его словам, право провести турнир передали государству Персидского залива из-за действий бывшего президента УЕФА Мишеля Платини под давлением тогдашнего президента Франции Николя Саркози.

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– Для меня понятно: Катар – это ошибка. Выбор был плохим. Тогда мы фактически договорились в исполкоме, что Россия должна получить ЧМ-2018, а США – в 2022 году. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических оппонента один за другим проводили ЧМ по футболу, — сказал Блаттер в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger.

Отвечая на вопрос, почему Катар был плохим выбором, Блаттер не упомянул о проблемах с правами человека в стране, но сказал:

— Это слишком маленькая страна. Футбол и чемпионат мира для этого слишком велики.

Блаттер сказал, что планы ФИФА были сорваны Платини, утверждая, что француз сыграл важную роль в направлении четырех голосов из европейских стран в пользу Катара под давлением Саркози. Тогда в финальном голосовании Катар обошел США со счетом 14:8.

— Платини сказал мне, что его пригласили в Елисейский дворец, где президент Франции Саркози обедал с наследным принцем Катара. Саркози сказал Платини: Посмотрите, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присужден чемпионат мира. Тогда я спросил его: А теперь? — сказал Блаттер.

По словам Блаттера, когда он спросил это, Платини ответил: Зепп, что бы ты сделал, если бы ваш президент попросил тебя о чем-нибудь? Тогда я сказал ему, что этот вопрос не возник бы у меня, потому что у нас нет президента в Швейцарии (президент в Швейцарии избирается на один год и владеет преимущественно представительными функциями, – Ред.).

В 2019 году Платини был допрошен в рамках расследования процесса отбора ЧМ-2022. Бывший футболист сборной Франции признает, что встреча с Саркози состоялась, но отрицал его влияние на голоса.

Блаттер в своем первом интервью после того, как он и Платини были оправданы в мошенничестве в июле, выступил с критикой руководителя ФИФА Джанни Инфантино за то, что он жил в Катаре во время подготовки к турниру.