Рішення провести ЧС у Катарі було помилкою – експрезидент ФІФА Блаттер

Листопад, 09 в 16:51

На думку колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера, надати Катару право провести чемпіонат світу з футболу було “помилкою” та “поганим вибором”.

Газета The Guardian пише, що Блаттер неодноразово стверджував, що це рішення було результатом таємного політичного тиску.

За його словами, право провести турнір передали державі Перської затоки через дії колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні під тиском тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі.

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— Для мене зрозуміло: Катар — це помилка. Вибір був поганим. Тоді ми фактично домовилися у виконкомі, що Росія повинна отримати ЧС-2018, а США – у 2022 році. Це було б жестом миру, якби два давні політичні опоненти один за одним проводили ЧС з футболу, – сказав Блаттер в інтерв’ю швейцарській газеті Tages-Anzeiger.

Відповідаючи на запитання, чому Катар був поганим вибором, Блаттер не згадав про проблеми з правами людини у країні, але сказав:

— Це надто маленька країна. Футбол і чемпіонат світу для цього занадто великі.

Блаттер сказав, що плани ФІФА були зірвані Платіні, стверджуючи, що француз зіграв важливу роль у спрямуванні чотирьох голосів з європейських країн на користь Катару під тиском Саркозі. Тоді у фінальному голосуванні Катар обійшов США з рахунком 14:8.

— Платіні сказав мені, що його запросили до Єлисейського палацу, де президент Франції Саркозі обідав із наслідним принцом Катару. Саркозі сказав Платіні: Подивіться, що ви і ваші колеги з УЄФА можете зробити для Катару, коли буде присуджено чемпіонат світу. Тоді я запитав його: А тепер? — сказав Блаттер.

За словами Блаттера, коли він запитав це, Платіні відповів: Зепп, що б ти зробив, якби ваш президент попросив тебе про щось? Тоді я сказав йому, що це питання не виникло б у мене, тому що у нас немає президента у Швейцарії (президент у Швейцарії обирається на один рік і володіє переважно представницькими функціями, – Ред.).

У 2019 році Платіні допитали у межах розслідування процесу відбору ЧС-2022. Колишній футболіст збірної Франції визнає, що зустріч із Саркозі відбулася, але заперечував його вплив на голоси.

Блаттер у своєму першому інтерв’ю після того, як його та Платіні було виправдано в шахрайстві в липні, виступив з критикою очільника ФІФА Джанні Інфантіно за те, що він жив у Катарі під час підготовки до турніру.