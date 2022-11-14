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Роналду заявил, что чувствует себя преданным в Манчестер Юнайтед

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Криштиану Роналду
Фото: Depositphotos

Криштиану Роналду заявил, что чувствует себя “преданным” Манчестер Юнайтед, и утверждает, что его выгоняют из клуба.

В 90-минутном интервью Пирсу Моргану без цензуры, которое будет транслироваться на следующей неделе по TalkTV, Роналду заявил, что главный тренер Эрик тен Хаг и другие хотят, чтобы он ушел с Олд Траффорд.

Роналду ответил на вопрос, не пытается ли руководство Манчестер Юнайтед выгнать его из клуба.

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— Да, не только тренер, но и еще два или три парня в клубе. Я чувствую себя преданным.

Мне все равно. Люди должны слышать правду.

Да, я чувствовал себя преданным, и я чувствовал, что некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь, не только в этом году, но и в прошлом, — сказал Роналду.

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Источник: Sky News
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