Роналду заявив, що почувається зрадженим у Манчестер Юнайтед
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Кріштіану Роналду заявив, що почувається “зрадженим” Манчестер Юнайтед, і стверджує, що його виганяють із клубу.
У 90-хвилинному інтерв’ю Пірсу Моргану без цензури, яке транслюватиметься наступного тижня TalkTV, Роналду заявив, що головний тренер Ерік тен Гаґ та інші хочуть, щоб він пішов з Олд Траффорд.
Роналду відповів на запитання, чи не намагається керівництво Манчестер Юнайтед вигнати його з клубу.
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– Так, не тільки тренер, а й ще два чи три хлопці у клубі. Я почуваюся зрадженим.
Мені все одно. Люди мають чути правду.
Так, я почувався зрадженим, і я відчував, що деякі люди не хочуть, щоб я був тут, не лише цього року, а й минулого, – сказав Роналду.