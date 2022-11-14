Роналду заявив, що почувається зрадженим у Манчестер Юнайтед

Листопад, 14 в 8:58

Кріштіану Роналду заявив, що почувається “зрадженим” Манчестер Юнайтед, і стверджує, що його виганяють із клубу.

У 90-хвилинному інтерв’ю Пірсу Моргану без цензури, яке транслюватиметься наступного тижня TalkTV, Роналду заявив, що головний тренер Ерік тен Гаґ та інші хочуть, щоб він пішов з Олд Траффорд.

Роналду відповів на запитання, чи не намагається керівництво Манчестер Юнайтед вигнати його з клубу.

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– Так, не тільки тренер, а й ще два чи три хлопці у клубі. Я почуваюся зрадженим. Мені все одно. Люди мають чути правду. Так, я почувався зрадженим, і я відчував, що деякі люди не хочуть, щоб я був тут, не лише цього року, а й минулого, – сказав Роналду.